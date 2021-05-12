ارتفاع أسعار الخضراوات خلال أبريل 2021

ابرزهم البامية والخيار

ارتفعت أسعار الخضروات خلال شهــر أبريل 2021 بنسبة 9.8% مقارنة بشهـر مارس 2021، وذلك وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار الخضراوات إلى ارتفاع أسعار الخضروات الدائمة بنسبة 21.7% بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة 44.2%، الخيار بنسبة 34.8% والطماطم بنسبة 18.1%.

وتابع الجهاز خلال نشرته الاحصائية: وارتفعت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 15.7% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 15.9%.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.

