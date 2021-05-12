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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ابرزهم البامية والخيار

ارتفاع أسعار الخضراوات خلال أبريل 2021

أسعار الخضراوات -
أسعار الخضراوات - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الخضروات خلال شهــر أبريل 2021  بنسبة 9.8% مقارنة بشهـر مارس 2021، وذلك وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار الخضراوات إلى ارتفاع أسعار  الخضروات الدائمة بنسبة 21.7% بسبب ارتفاع أسعار البامية بنسبة 44.2%، الخيار بنسبة 34.8% والطماطم بنسبة 18.1%.

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ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9% خلال إبريل 2021

وتابع الجهاز خلال نشرته الاحصائية: وارتفعت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 15.7% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 15.9%.


وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.
 

اسعار الخضروات أسعار البامية ارتفاع أسعار البطاطس اسعار الطماطم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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