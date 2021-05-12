المعتكفون في الأقصى يجبرون قوات الاحتلال على الانسحاب منه.. إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. طالبان تستولي على مدينة قرب العاصمة الأفغانية كابول.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

واشنطن تفرض عقوبات على 7 لبنانيين مرتبطين بحزب الله

5 قتلى و200 مصاب في إسرائيل بصواريخ المقاومة الفلسطينية

وزراء الخارجية العرب يطالبون المحكمة الجنائية لدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل

طالبان تستولي على مدينة قرب العاصمة الأفغانية كابول

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم بتطورات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة والقدس، وتابعت ردود الأفعال الدولية على تصاعد الاشتباكات بين الطرفين في مناطق متفرقة.

في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الضفة الغربية شهدت أمس مسيرات تضامن مع القدس والمسجد الأقصى تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب فيها نحو 200 فلسطيني، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 520 شخصا في الاعتداءات الصهيونية على المصلين في المسجد الأقصى.

وأدى المعتكفون أمس الثلاثاء الصلوات بعد ليلة دامية أجبروا خلالها الجنود على الانسحاب من المسجد القبلي إلى الساحات الخارجية. ودخل المصلون فجراً إلى باب حطة وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريحات صحفية انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من ساحات المسجد الأقصى إلى خارج بواباته الرئيسية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم غير العادي الذي عقد أمس الثلاثاء لمناقشة التطورات في القدس «التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول المؤثرة، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة».

وقرر وزراء الخارجية العرب «الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجيرهم من حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة».

ونقلت صحيفة "المدينة" عن الجيش الإسرائيلي إعلانه ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا بسبب الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إلى 5.

وقال الجيش الإسرائيلي في موجز إعلامي، صباح الأربعاء، أن 2 قتلا في مدينة اللد و2 في عسقلان وقتيل في مستوطنة ريشون لتسيون، لافتا إلى أن هناك 200 جريح إسرائيلي من المدنيين. وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ الساعة الـ6 مساء الاثنين، لافتا إلى أن 850 من هذه الصواريخ إما سقطت في إسرائيل أو تم اعتراضها في حين أن 200 صاروخ لم تجتز حدود القطاع.

وأبرزت صحيفة "الرياض" إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله المدعوم من إيران، ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن.

وأفادت صحيفة "سبق" بأن إيران فتحت رسميًا باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل؛ لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام.

وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013-2017)، ويعد دهقان مستشاراً للمرشد علي خامنئي.

دوليًا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن حركة طالبان استولت على منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة كابل كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن «قوات الامن والدفاع نفذت انسحابا تكتيكا من مقر الشرطة في منطقة نيرخ» في ولاية ورداك. ومن جانبه، قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة سيطرت على المنطقة أمس الثلاثاء.

وقالت "سبق" إن القوات اليابانية والأمريكية والفرنسية بدأت الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى لها في جنوب غرب اليابان، في وقت يتصاعد القلق إزاء تنامي نفوذ الصين في المنطقة. وتشارك أيضاً سفينة حربية أسترالية في المناورات الجوية والبرية والبحرية التي تستمر أسبوعًا، وتشمل 300 جندي من الدول الثلاث.

وأفادت "عاجل" بأن مقاتلة روسية من طراز «سو-30» اعترضت الثلاثاء ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود. وقالت دائرة الإعلام لأسطول البحر الأسود الروسي للصحفيين إن الرادارات الروسية سجلت في 11 مايو الجاري أهدافًا جوية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية.