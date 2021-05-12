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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في انقلاب بدائري الغردقة

النقيب احمد عبد المحسن
النقيب احمد عبد المحسن المتوفى

لقى ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكى شمال الغردقة بالطريق الدائرى، وتم نقل الجثة  والمصاب إلى مستشفى الغردقة العام.

كان  مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى  اخطار بانقلاب سيارة ملاكى شمال مدينة الغردقة بجوار منطقة مبارك 11 واسفر الحادث عن وفاة معاون مباحث قسم ثان الغردقة واصابة ضابط آخر تم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.

تبين أن الضابطين كانا قد قطعا أجازتهما وعادا للغردقة لممارسة مهام عملهما خلال أيام العيد واتفقا على العودة سويا من القاهرة وعقب وصولهم إلى  الغردقة انقلبت السيارة التي كانت تقلهما على الطريق الدائرى  .

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