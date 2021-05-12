مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

من أسرة واحدة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 345 ص هـ ل بالطريق الصحراوي الشرقي ووقوع مصابين وحالة وفاة.



أسفر الحادث عن مصرع "غادة. ر.ح" وإصابة "سامية. ع.ع"، و"مكه. ر.ح"، و"بطه.ر.ح"، و"رجب.ح. ا" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.