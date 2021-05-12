محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنية "فيرساتشي بيبي"

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم فيرساتشي بيبي.

وروج رمضان للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، ونشر عبر خاصية ستوري:" انتظروا الليلة أغنية فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية بـ يوتيوب.

على الجانب الآخر يعرض لـ محمد رمضان حاليا مسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.