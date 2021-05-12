برلماني يطالب الجنائية الدولية بمحاكمة الإسرائيليين على جرائمهم ضد الفلسطينيين

أدان النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بشدة الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك ، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

ووجه " إدريس " فى بيان له أصدره اليوم تحية واعتزاز وإكبار لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال الصامدين في مدينة القدس المحتلة والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وحذر من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإدانة الشديدة لتقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.

وطالب النائب أحمد إدريس من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة ، مؤكداً على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه هذه الجرائم الاسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل .