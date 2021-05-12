"صباح الخير يا مصر" يستعرض عادات العيد في تونس وعمان وإندونيسيا

عادات العيد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، طقوس الاحتفال بالعيد في تونس وعمان وإندونيسا.



وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إن الشعب التونسي تعود على الاحتفال في أيام العيد من خلال بعض الطقوس أشهرها "في حد بيمشي في الشوارع والميادين شايل طبلة وعصاية وبيطبل عليها وهذه العادة اسمها بوطبيلة وتشبه المسحراتي في مصر"، لافتةً إلى أن هذا الشخص يرسل التهاني للسكان بحلول عيد الفطر المبارك.



وأضافت: "أما في عمان فقد تعود المواطنين على الاحتفال بأول يوم العيد بإجراء تقليد شعبي اسمه التهلولة، حيث يخرج الرجال في الشوارع حاملين المصابيح والأنوار حتى يهللوا ويسبحوا وهم مرتدين الملابس الشعبية، كما يرتدي السيدات زينتهن وذهبهن".



أما حسام حداد، فقال إن المسلمين في إندونيسيا يسمون العيد ليباران، ويسمون الوقفة "تكبيران"، وقبل تداعيات فيروس كورونا، كان الأهالي يخرجون في الشوارع مكبرين ومرددين التكبيرات ومتبادلين التهاني كبقية الدول الإسلامية: "هناك تهنئة خاصة بعيد الفطر المبارك وهو قول سيلامات عيد الفطر، وغالبا هذه الجملة مشتقة من سلامات".



وأشارت جومانا ماهر إلى بعض الأطباق الشهيرة خارج مصر مثل اللقيمات والمعصوب وعصيدة السكر والمعمول والغريبة والكبسة في المملكة العربية السعودية، كما تشهد الإمارات تقديم بعض الأأطباق في عيد الفطر ومنها الثريد وهو عبارة عن عيش بمرق اللحم والهريس المكون من اللحم والقمح المجروش.



