عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لاكازيت لاعب آرسنال
لاكازيت لاعب آرسنال - كانتي نجم تشيلسي

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره أرسنال، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي.

 

موعد قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين تشيلسي وأرسنال، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز.

 

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

 

الطريق للبالون دور.. من ينافس على الجائزة من لاعبي الدوري الإيطالي؟

أتلتيكو مدريد في مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

 

تشيلسي

 ويدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه خارج أرضه، على مانشستر سيتي متصدر البريميرليج الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

 

ويشهد تشيلسي تطورا في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي، ثم ريال مدريد في نصف النهائي.

 

ويلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الشهر الجاري.

 

أرسنال

يعد هذا الموسم من أسوأ المواسم على الجانرز، خاصة بعد ابتعادهم عن المنافسة مبكرًا وعن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

 

كما ودع الفريق بطولة الدوري الأوروبي عقب تعادله سلبيًا أمام فياريال الإسباني، في نصف النهائي.

 

ويعتبر موسم أرسنال انتهى بعد الفشل في تحقيق أي شيء.

 

وانتهت حملتهم في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل الأوان من الدور الثالث عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون.

 

ويبتعد أرسنال بفارق نقاط كثيرة عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، ومن المرجح ألا يشارك أرسنال في بطولة قارية الموسم المقبل.

الدوري الإنجليزي تشيلسي أرسنال موعد قمة تشيلسي وآرسنال بريميرليج

ترشيحاتنا

43 شهيدا بينهم 13 طفلا و3 سيدات.. بيان عاجل من صحة غزة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات هواتف أوبو Reno6

الأرصاد :طقس العيد حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى 33 على القاهرةالكبرى والوجه البحري

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من عاهل الأردن للتهنئة بمناسبة عيد الفطر

فيديو جراف.. أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

منظمة الصحة العالمية تعلن وجود متحور كورونا الهندي في 44 دولة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

شهداء ومصابين جدد .. غارات إسرائيلية على بيت لاهيا وخان يونس

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

حالة نادرة.. سيدة استيقظت من النوم تتحدث لغة أجنبية بطلاقة بدون تعلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مزاد لوحات السيارات في مصر يطرح أرقاما مميزة

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

فيديو

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ