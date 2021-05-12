يستضيف فريق تشيلسي، نظيره أرسنال، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي.

موعد قمة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين تشيلسي وأرسنال، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

تشيلسي

ويدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه خارج أرضه، على مانشستر سيتي متصدر البريميرليج الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

ويشهد تشيلسي تطورا في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي، ثم ريال مدريد في نصف النهائي.

ويلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الشهر الجاري.

أرسنال

يعد هذا الموسم من أسوأ المواسم على الجانرز، خاصة بعد ابتعادهم عن المنافسة مبكرًا وعن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

كما ودع الفريق بطولة الدوري الأوروبي عقب تعادله سلبيًا أمام فياريال الإسباني، في نصف النهائي.

ويعتبر موسم أرسنال انتهى بعد الفشل في تحقيق أي شيء.

وانتهت حملتهم في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل الأوان من الدور الثالث عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون.

ويبتعد أرسنال بفارق نقاط كثيرة عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، ومن المرجح ألا يشارك أرسنال في بطولة قارية الموسم المقبل.