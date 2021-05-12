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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للعام الثاني على التوالي

الري: المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرالرى

 قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة تمكن، للعام الثاني على التوالي، من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

وأضاف وزير الري -في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزارة أنشأت المعمل المركزي بالوادي الجديد وفقا لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو (17025) في مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتريولوجيا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 في 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية. 

وقد أظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة أبريل 2021 في 5 فحوصات ميكروبيولوجية للمياه، بالاشتراك مع أكثر من 270 معملا معتمدا من مختلف دول العالم. 

ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه، فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة، كما يشارك المعمل المركزي في الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي يجريها المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة في الفترة من 8 إلى 15 مايو 2021 في قياس (درجة الحموضة والقلوية - الأملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات – الفوسفور)، لتأكيد الجودة بالمعمل المركزي وتحقيق اشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.

وزير الموارد المائية محمد عبدالعاطي الوادى الجديد المعمل المركزي المياه الجوفية

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