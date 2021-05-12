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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأردنية سميرة الأسير: استوحيت لغتي في "هجمة مرتدة" من والدتي

صدى البلد

كشفت الفنانة الأردنية سميرة الأسير عن تفاصيل تحضيرها لشخصية "مانويلا" بمسلسل هجمة مرتدة.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:"والدتي إيرلندية إنجليزية، ووالدي فلسطيني أردني، وأمي كانت تحكي عربي مكسر مثل الذي تتحدث به "مانويلا" في المسلسل لذلك استوحيت الكلام منها، وهذا ساعدني كثيرا في الشخصية والوصول إلى تفاصيلها.

وتابعت:" وواجهني صعوبة أنني حصلت على الورق قبل أيام قليلة من التصوير، وبدأت أتلو اللهجة، وساعدني في هذا المخرج،إلى  جانب أنني لم أتعرف إلى كل الممثلين قبل ذلك، حتى أحمد عز، فكان بيننا مشهد وشعرت برهبة في البداية ولكن انبسطت بالعمل معه وانطلقنا، وساعدني في ذلك أنه قبل تصوير أحد المشاهد أمطر الجو فجلسنا أنا وهو سويا نتحدث، وهذا شجعني للانطلاق في التصوير، فهو لذيذ ومحترم وأعطاني مساحتي لأتفنن معه في التمثيل.

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يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

هند صبري المخابرات احمد عز الأردن القاهرة كابول نضال الشافعي صلاح عبدالله مسلسل هجمة مرتدة محمود البزاوي

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