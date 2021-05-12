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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودي يقترب من الرحيل عن المقاصة بعد رفض تجديد تعاقده

مودي مدافع المقاصة
مودي مدافع المقاصة

يبدو أن العلاقة بين أحمد عبدالعزيز مودى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة ومسئولى النادى وصلت إلى طريق مسدود فى ظل رفض اللاعب كل العروض المقدمة له من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة .
وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من قبل المقاصة مع أحمد عبدالعزيز مودى من أجل تجديد تعاقده بتوصية من محمد عظيمة المدير الفنى فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتكلها اللاعب ودوره المؤثر فى قيادة دفاع الفريق من الخلف نتيجة الخبرات الطويلة التى يمتلكها ولكن فشلت كل هذه المحاولات فى ظل تمسك اللاعب بالرحيل ورفضه لكافة العروض المقدمة له من جانب المقاصة .
ويفضل مودى نهاية مشواره مع المقاصة بنهاية الموسم الكروى الجارى " والذى ينتهى عقده بنهايته " فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة بعيدا عن الفريق الفيومى والذى تواجده مع طوال السنوات الماضية ، وزادت الأمور غضبا بالنسبة لمودى تجاه مسئولى المقاصة بسبب سياسة النادى الأخيرة ضده بوضعه على مقاعد البدلاء فى محاولة للضغط عليه وتمسك اللاعب بالرحيل النهائى عن الفريق .
ويعيش المقاصة أوقاتا صعبة فى الوقت الحالى بعد الهزيمتين المتتالين والتعادل فى الثالثة خلال أخر ثلاث مباريات له  بالدوري أمام كلا من إنبي وطلائع الجيش والمصري  وهو ما أدى إلى توقف رصيد المقاصة عند 27 نقطة محتلا بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري .
 

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