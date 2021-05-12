عبد الصادق الشوربجي : مضاعفة الجهود للنهوض بالصحف القومية

بعث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الشوربجي في نص برقيته: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وجموع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله على بلادنا بالأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرقي والازدهار تحت قيادة سيادتكم ".

وتابع: "نعاهد سيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة التي خرجت ببلادنا الحبيبة من أزمات ودسائس كانت تهدف للنيل منها .. ولكن ابت إرادة الله عز وجل وحكمة سيادتكم إلا أن تكون مصر شامخة وقوية ورمزاً للصمود والعزة .

نعاهدكم بمضاعفة الجهود كل في موقعه للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية لتعود لمكانتها وريادتها ، استكمالا لدورها التنويري والمبرقيةجتمعي بالغ الأهمية في مواجهة الأفكار المغلوطة وقوى الظلام".

واختتم: “نحن نستقبل عيد الفطر المبارك، نبتهل إلى الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام وخير وبركة على شعب مصر العظيم، حفظ الله بلادنا آمنة مستقرة، وسدد على طريق الحق خُطاكم.. وكل عام وسيادتكم بخير”.