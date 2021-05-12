باحث سياسي: تطبيق حظر التجوال بـ العراق تجنبا لزيادة إصابات كورونا

قال الدكتور أحمد طارق، أستاذ العلوم السياسية بـ العراق: إن اللجنة العليا للسلامة والصحة بـ العراق على أهمية فرض حظر وقائى صحى للتجوال ضد كورونا غرضه الحفاظ على صحة المواطنين وتجنبأ لزيادة أعداد المصابين .



وأضاف " طارق " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع عدد الإصابات بزيادات تصل 1500 إصابة والتى تعد مرحلة حرجة والتى تنظر إليها الحكومة العراقية بأهمية وجود حظر تجوال وتقييد الحركة داخل الأراضى العراقية تجنبأ لزيادة الإصابات .



وأشار إلى أن رد فعل المواطنين بشأن قرار حظر التجوال فى الأراضى العراقية هناك تباين فى ردات الفعل خاصة أن تطبيقه جاء بـ التزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك ولكنهم يجدون أن الضرورة تقتضى الالتزام بهذه القرارات .