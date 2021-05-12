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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التراجع عن حافة الهاوية.. جونسون يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر بشكل فوري.

وحث جونسون طرفي الصراع على "التراجع عن حافة الهاوية، معربًا عن قلقه البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين من الطرفين.

وشنت قوات الاحتلال صباح اليوم، الأربعاء، غارات على شمال قطاع غزة، استهدفت  منزل  القيادي في حركة حماس صلاح دهمان ووجهت تحذيرات للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم.

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وقالت قوات الاحتلال إن منزل القيادي صلاح دهمان كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات قرب غزة البقاء في منازلهم للاشتباه بعملية تسلل.

وأصيب 6 شبان فلسطينيين، صباح اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم وقرية مراح رباح جنوبا، فيما اعتقل 7 آخرون.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة "معا" أن مواجهات اندلعت في ساحة المهد ببيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني صوبهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح، جميعها في القدم.

وأضافت، أن جنود الاحتلال قاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات المصطفة في منطقتي باب الدير والمسلخ بمدينة بيت لحم.

وفي قرية مراح رباح، أصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة البنات.

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