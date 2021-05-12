وزير المالية: 250 مستوردًا انضموا إلى النظام الجمركي «ACI» خلال شهر.. و4400 مصدر أجنبي سجلوا على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» بتقنية «Blockchain»



وزير المالية:

٢٥٠ مستوردًا انضموا إلى النظام الجمركى «ACI» خلال شهر

الشركات سجلت ألف معاملة جمركية عبر الموانئ البحرية.. قبل الشحن

٤٤٠٠ مصدر أجنبي سجلوا على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» بتقنية «Blockchain»

٦ خطوات أساسية.. للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات

إنشاء حساب إلكتروني على منصة «نافذة».. إصدار التوقيع الإلكتروني.. وتسجيل المصدر الأجنبي

طلب الرقم التعريفي الموحد للشحنة.. والجمارك ترد خلال ٤٨ ساعة.. وبدء إجراءات التخليص المسبق «اختياريًا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٢٥٠ شركة مستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال شهر منذ انطلاقه تجريبيًا في أول أبريل الماضي، حيث سجلت ألف معاملة جمركية عبر الموانئ البحرية قبل الشحن من بلد التصدير، بينما سجل ٤٤٠٠ مصدر أجنبي على المنصة الدولية المؤمنة لتبادل البيانات التى تعمل بتقنية «Blockchain»؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة «ACI» وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وقال وزير المالية إن نظام «ACI» يُعد أحد روافد المنصة المعلوماتية الإلكترونية «نافذة» التى ترتكز على تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها؛ بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وتعزيز الحوكمة؛ لتصبح مصر منطقة لوجستية عالمية متطورة، حيث يتم ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية لـ الصادرات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود، حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، لافتًا إلى أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

وأكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الكود القياسى المدون بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، والفاتورة الاستيرادية، فى إطار خطة وزارة المالية للربط الإلكتروني بين مصلحتى الضرائب والجمارك، على النحو الذى يسهم فى تسهيل حركة التجارة وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

ووجَّه الدكتور محمد معيط باستمرار التعاون الفعَّال بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»؛ من أجل تيسير إجراءات الانضمام لمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال الاستمرار فى عقد الندوات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال جائحة «كورونا»، ونشر الفيديوهات التعريفية المبسطة، إضافة إلى الرد المباشر على أى تساؤلات عبر الخط الساخن: «١٥٤٦٠»، أو بالبريد الإلكترونى: [email protected]

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغي على المستوردين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكترونى من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبى على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.

وأشار إلى حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تنمية الوعى الجمركى لدى المستوردين ووكلائهم، حيث تم عقد ٣٧ ندوة تعريفية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» شارك فيها نحو ٣ آلاف شخص، وتوزيع كتيبات توضيحية بمختلف المراكز اللوجستية، إضافة إلى الفيديوهات المبسطة، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال عدد من الوسائط الإلكترونية المتضمنة شرحًا تفصيليًا لهذا النظام الجمركى، إلى السفارات والقنصليات الأجنبية، إضافة إلى الكتيبات التوضيحية المرسلة إلى قطاع التمثيل التجارى المصرى؛ وذلك من أجل إخطار المصدرين الأجانب لمصر، بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه يمكن زيارة الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg للتعرف على ضوابط وإجراءات الانضمام للنظام الجمركى «ACI».