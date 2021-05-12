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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب

شيكابالا
شيكابالا

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عدم تلقى لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي أى طعون من نادي الزمالك على إيقاف شيكابالا فى مباراة القمة أمام الأهلي..

كانت إدارة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه ماليا على هامش لقاء القمة أمام الأهلي.

قال المصدر أن لجنة التظلمات لم تتلق أى طعون من قبل نادى الزمالك على عقوبة شيكابالا فى الأحداث الصادرة بلقاء القمة.

أضاف:  لجنة التظلمات حال تلقيها أى طعن من نادى الزمالك سوف يتم رفض النظر فيه لكون العقوبة إيقاف مباراتين فقط لافتا إلى ان اللجنة تنظر فى طعون الإيقاف لمدة ٤ مباريات وأكثر.


يذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك كشف في بيان رسمي تحركه  قضائيًا ضد بعض الجماهير التي تعدت عليه لفظيا على هامش مباراة القمة رقم ١٢٢ أمام الأهلي.

وكتب شيكابالا: جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناءا على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل.

وأضاف: هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية.

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