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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ727 حكم وضبط 618 مخالفة مرورية و 20 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشفية
حملة أمنية- أرشفية

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (8) متهمين ، وبحوزتهم (6) أسلحة نارية ، علاوة على ضبط كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (400) جرام ، و (60) قرص مخدر.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 727 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (140) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 384 ) أحكام غرامات ، و( 173 ) أحكام المخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 618 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 120 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 96 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 130 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 125 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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