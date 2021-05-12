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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: تحويل 450 ألف سيارة لـ الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات

صدى البلد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن برنامج العمل الجارى لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بـ الغاز الطبيعى يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة ، موضحاً أنه جار حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات إلى نحو ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢١.

 


وأضاف الملا خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات أن عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً ٣٠٦ محطة على مستوى الجمهورية و ١٠٠ مركز تحويل وأنه يجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع حيث أن البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة ، وأن الخطة تمضى فى تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعى تمتد فى أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلائم مع البرنامج.

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وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه موضحاً أن مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة فى هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومى مثمر لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود و إظهار قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عامل إيجابى يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.

وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التى سيتم تحويلها أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال ٣ سنوات بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية ، إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.


وأوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل ٤٢ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٠ حتى الآن بالرغم من التحديات التى واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ، ليصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو ٣٦٠ ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعى فى تقديم التمويل.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس مجدى توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز ، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، ورؤساء شركات غازتك وكارجاس وغاز مصر ومصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول .

الغاز الطبيعى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خدمات الغاز الطبيعي تلبية احتياجات المواطنين

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