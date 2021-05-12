خروج ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب الناشئين بسبب التزوير

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن خروج ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ عقب نتائج التحاليل و الأسورة الخاصة بالمنتخب المصري.

وأشار المصدر أن نتائج التحاليل كشفت عمر الاعبين الحقيقي مما ادي الي خروجهم من المعسكر واستبعادهم تماما .

واكمل المصدر أنه تم استبعاد ما يقرب من ١٤ لاعبا من منتخب ٢٠٠٦ حتي الآن فقط من نادي الزمالك و نادي وادي دجله والمقاولون العرب و نادي المصري الإنتاج الحربي والأهلي.

حيث استدعي الاتحاد المصري لكرة القدم، بعض اللاعبين الناشئين مواليد 2006، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني، والذي يقوده المدير الفني مؤمن سليمان.

وجاء بالخطاب باستدعاء 7 لاعبين للانضمام لمعسكر مغلق على مرحلتين، وضمت قائمة المرحلة الأولى الزمالك، استدعاء حارس المرمى عمر معتز والسيد أسامة وعمر خضر وعبد الرحمن علي وأيمن أمير عبدالعزيز ومحمد سيد عبدالعال، بينما المرحلة الثانية ضمت علي أحمد جمال نوفل