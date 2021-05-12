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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بعامود كهرباء بأسيوط

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم سيارة نقل بعمود اناره وقع اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي التابع لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

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تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارة نقل بعمود انارة  ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة نصف نقل رقم "1794 هـ ج ط" ما أدى إلى سقوط عمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة "احمد.م.ع" ٣٦ سنة، و"محمود.ع.م" ٤٦ سنة، و"نصر.ع.م" ٢٠ سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

طريق أسيوط تصادم سيارة بأسيوط مركز منفلوط الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط إصابة 3 أشخاص بأسيوط منفلوط

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