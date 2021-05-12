تفاصيل القرارات الآخيرة لـ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والكليات المعتمدة

أجرى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، أعضاء المجلس، بمقر الجامعة المصرية الروسية.

جاءت قرارات الوزير من خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات الخاصة بتوجه على التشديد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في الجامعات، بينما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية لتقليل أعداد الطلاب في المدرجات وداخل قاعات التدريس والمعامل، بينما يتم تقليل الزمن المخصص للمحاضرات وأوقات تواجد الأستاذة والعاملين بشكل يسمح بأنتظام سير العملية التعليمية، وذلك مع مراعاة استخدام التعليم عن بُعد بأكبر قدر ممكن؛ بهدف تقليل تواجد الطلاب بالجامعات.

ووجه الوزير المجلس الاعلى للجامعات الخاصة فيما يخص استخراج الشهادات والأوراق الرسمية بالقيام والاستعانة بالمركز القومي للأوراق الثبوتية وذلك لضمان أن تكون الشهادات والاوراق آمنة وغير قابلة للتزوير.

وقد حث المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير برأسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على الجامعات القيام بالتالي:

بدء إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بالجامعات.

سرعة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الامتحانات بوقت كافي.

بدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة

منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات.

مراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب.

الاستفادة من إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب.

تقليل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية لتقليل عدد مرات حضورهم .

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر:

تم إصدار قرارات وزارية خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات الخاصة لبدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس بجامعات من بينها "الملك سلمان الدولية وذلك بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة بدر – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – جامعة سفنكس – جامعة حورس – جامعة دراية).

كما تم صدور قرارات وزارية جديدة باجتماع المجلس الاعلى للجامعات الخاصة تهدف إلى بدء الدراسة في كل من مرحلة الدراسات العليا وفي عدد من الجامعات منه " جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – جامعة مصر الدولية – جامعة 6 أكتوبر – جامعة المستقبل – الجامعة البريطانية في مصر – جامعة فاروس – جامعة النيل الأهلية"، ذلك بالإضافة إلى صدور القرار الجمهوري والذي نص على إنشاء مؤسسة جامعية بإسم "الجامعات الأوروبية في مصر".

وقد جاءت أسماء هذه الكليات التي تم صدور القرارات لها في المجلس الاعلى للجامعات الخاصة لبدء الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وهي:

مرحلة البكالوريوس

- العلمين الدولية: (الصيدلة – الأعمال – الفنون والتصميم – الهندسة – الدراسات القانونية – علوم وهندسة الحاسبات).

- جامعة الجلالة: (الطب - الصيدلة – طب الأسنان – العلاج الطبيعي – التمريض – العلوم الأساسية المتقدمة - العلوم الإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - الفنون والتصميم – الإنتاج الإعلامي – علوم وهندسة الحاسبات).

- جامعة دراية: (إدارة الأعمال).

- جامعة حورس: (الطب البشري).

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (التمريض - العلوم الصحية التطبيقية).

- جامعة سفنكس: (طب وجراحة الفم والأسنان – العلاج الطبيعي).

- جامعة بدر: (تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

- جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة: (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – العمارة – علوم وهندسة الحاسبات – الصناعات التكنولوجية – الهندسة – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية – الفنون والتصميم – العلوم الإدارية – العلوم – الزراعات الصحراوية).

مرحلة الدراسات العليا

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (الدراسات العليا بكلية الطب البشري – الماجستير بكلية الأثار والإرشاد السياحي – الماجستير بكلية طب الفم والأسنان).

- جامعة النيل الأهلية: (الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب – الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال).

- الجامعة البريطانية في مصر: (ماجستير العلوم في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال).

- جامعة المستقبل: (دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية – ماجستير العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي - دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية).

- جامعة مصر الدولية: (برنامج الماجستير البيني بين كليتي المعلومات والحاسبات وكلية إدارة الإعمال والتجارة الدولية في تخصصات علوم الحاسبات وإدارة الأعمال).

- جامعة 6 أكتوبر: (الماجستير في العلوم الصيدلية بتخصص العقاقير بكلية الصيدلة - الدراسات العليا بكلية الطب البشري – ماجستير اللغة الإنجليزية بشعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة).

- جامعة فاروس: (برامج الماجستير بكلية طب الأسنان – الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية).

عنوان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة



يقع مقر المجلس الاعلى للجامعات ، بجامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي، الجيــزة، مــصر، بريد 12613 ويمكن من هناك التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات استفسارات.