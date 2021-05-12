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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عرفاناً من الدولة لدورهم

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

صورة لوفد القوات
صورة لوفد القوات المسلحة أثناء زيارتهم لأهالي الشهداء

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع؛ فيديو لقيام القوات المسلحة بالإحتفاء بأهالي أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك ؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية ؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد أصدرت القوات المسلحة بياناً أمس أوضحت فيه أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسىالقائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدرتالقيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد  من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس  السيسى  بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا.

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من جانبهم عبرت أسر الشهداء عن عميق امتنانها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية التى لاتنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه.

تأتى تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء فى كافة الإحتفالات والمناسبات، وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

في سياق متصل، هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة ، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات.

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