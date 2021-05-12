الأرصاد : طقس مائل للحرارة على هذه المناطق

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يعد ربيعيا إلى درجة كبيرة مائل للحرارة على كافة السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضى حيث سيسجل جنوب الصعيد 37 درجة وسيكون طقس معتدل وربيعى خلال فترة العيد .



وأشار إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا تدريجيا بعد غياب أشعة الشمس تدريجيا و فترات الليل أيضا فى درجات الحرارة وذلك خلال الفترة المقبلة تصل حتى 17 درجة مئوية.