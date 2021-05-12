"مياه الاسكندرية": خطة تسويقية للقطع الموفرة لترشيد الاستهلاك

أعلن المهندس احمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تركيب وبيع نحو 366 ألف قطعة موفرة للمياه، على صعيد محافظة الإسكندرية، خلال عامين.



وقال إنه تم تركيب أكثر من 325 ألف قطعة موفرة للمواطنين للاستخدام المنزلى، ونحو

22 ألف قطعة بالشركات الحكومية ( المطاحن- الميناء-الزيت والصابون- القابضة للنقل-شركات البترول- المحاكم – الزيوت المستخلصة- الكهرباء)، و11 ألفا بالمنشآت التعليمية ( المدارس –الجامعات- المعاهد).

وأضاف أنه تم التعاقد مع الأندية ومراكز الشباب وتركيب نحو ألفى قطعة، وأكثر من عشرة آلاف قطعة موفرة لشركات القطاع الخاص.

وذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس، حيث تم تركيب نحو 20 ألف قطعة موفرة ب 475 مسجد وكنيسة، حيث تم تشكيل 7 فرق عمل من الفنيين المتخصصين بالشركة لسرعة تركيبها بالتنسيق مع جميع أحياء الإسكندرية.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية لأهمية تركيب القطع الموفرة والتى أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه من خلال قطع تتحكم في ضغط الماء بالشكل الذي يجعل معدل التدفق ثابت.



وأشار إلى أن القطع الموفرة تركب في طرف الصنبور أو وصلات المواسير لتتحكم في ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء.



وأكد المهندس أحمد جابر، أهمية الدور التسويقي لشركة مياه الاسكندرية لترويج فكرة ترشيد الاستهلاك وإقناع المواطنين بأهميتها فى الحفاظ على المياه من ناحية وتقليل فاتورة الاستهلاك من ناحية أخرى.



وأوضح أن الشركة وفرت 12منفذ تسويقى داخل مراكز خدمة العملاء، تصنيع 12 جهاز محاكاة ترشيد مياه يوضح بشكل عملي نسب التوفير من القطع الموفرة التي تصل الي من 35%الي 50% من ترشيد المياه، اعداد فيديوهات ترويجية لتوضيح ( أهمية الترشيد – كيفية الترشيد – فوائد الترشيد) باستخدام القطع الموفرة.

0CCC6EA0-059C-4C6E-B034-3B15DB4B2CA8