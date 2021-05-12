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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود لرصد ومكافحة بقع زيت بترولى خام انتشرت فى المياه شمال مدينة الغردقة

التلوث البترولى شمال
التلوث البترولى شمال الغردقة

بدأت أجهزة البيئة بمحافظة البحر الأحمر جهودها لمكافحة ومن انتشار بقع زيتية قادمة من شمال مدينة الغردقة حيث رفعت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر وشركة بترو سيف لمكافحة التلوث للتصدى والسيطرة على تلك البقع الزيتية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر إخطارا يفيد بوجود بقعة زيت بترول خام فوق منطقة بيوض شمال الجونة علي مسافة ٤ ميل بحري بمساحتها تقريبا بطول ١٠٠ متر وعرض ٥٠ متر  حيث قامت اللنشات المتواجدة بالمنطقة بالإبلاغ من مواقع منطقة شعاب أبو ملح شعاب ومنطقة بيوض برصد نفس المشاهدات من بقع زيتية.

وبدأت دوريات محميات البحر الاحمر فى مسح سواحل مدينة الغردقة لتحديد ورصد أماكن وجود البقع الزيتية لمحاولة حصرها ومكافحتها قبل وصولها للشواطئ حيث تم رصد بقع زيتية متفرقة بمناطق مختلقة شمال الغردقة بمنطقة الاحياء.

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وسط مطالب.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

 

 

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البحر الأحمر الغردقة تلوث بترولى وزارة البيئة مكافحة

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