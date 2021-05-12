وكيل صحة الدقهلية يكرم الممرضات المتميزات
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال الإحتفال باليوم العالمي للتمريض بتكريم أعضاء هيئة التمريض والمتميزات من هيئة التمريض على مستوى مستشفيات الدقهلية ومنافذ الخدمات الصحية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبحضور وكلاء المديرية واميمة صبحي نقيبة التمريض ورئيسات التمريض بالمستشفيات.
وقام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير على المتميزات من التمريض ووجه لهم رسالة شكر اعترافا بدورهم الرئيسي في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى.
واشاد “مكي” بدور التمريض خلال جائحة كورونا مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات وأنهم يقومون بتقديم الخدمة الطبية على أحسن مستوى موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى.