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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

مياه القناة ترفع
مياه القناة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقناة عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها. مشيرا الى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب .

ووجه رئيس الشركة بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.. مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى محافظات القناة ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وتوفير مستلزمات التعقيم لكافة العاملين، والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل دون أى معوقات .

وأوضح أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة ، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتلافى بعض السلوكيات الخاطئة والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء أى مواد صلبة ومواد دهنية تساعد على تجميع  الرواسب والتى تؤدى الى حدوث انسدادات وطفوحات بصور فجائية.

مياة الشرب قنا عيد الفطر التواصل الاجتماعي الصرف الصحى فيروس كورونا المستجد اخبار المحافظات اخبار الاسماعيلية

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