محافظ أسيوط يبحث صرف منحة عيد العمال عقب عيد الفطر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بمسئولي هيئة البريد والقوى العاملة بأسيوط للاستعداد لصرف منحة عيد العمال 2021 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة لعدد 4336 مستفيدا عقب أجازة عيد الفطر مباشرة والتي أقرتها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك بحضور أحمد السيد مدير عام فرع الهيئة القومية للبريد بأسيوط وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على ضرورة المتابعة والتنسيق بين القوى العاملة والبريد لمتابعة صرف منحة عيد العمال 2021 للعمالة غير المنتظمة العاملة المسجلة في قاعدة بيانات وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية مؤكدًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع التجمعات أو التكدس وتنظيم عملية الصرف لافتًا إلى أن هذا اللقاء للاطمئنان على آليات وقواعد الصرف وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد موجها بضرورة أن يتم تزويد كل مكتب بريد بمنظومة تعقيم وتطهير خاصة بها للقيام بعمليات رش وتطهير دورية وعلى مدار اليوم طبقا لتعليمات الدولة للأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين والتنبيه على ارتداء الكمامات الواقية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين للمكاتب والمنافذ لعدم التكدس والتزاحم من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم وصحتهم منعًا لتفشي الفيروس.



من جانبه قال حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة إنه سيتم بدءًا من الاثنين بعد أجازة عيد الفطر مباشرة صرف منحة عيد العمال 2021 لعدد 4336 من العمالة غير المنتظمة المشتغلين في أعمال المقاولات والزراعة والمسجلين بقاعدة بينانات وحدة العمالة غير المنتظمة بملبغ 500 جنيه لافتا إلى أن الصرف لمدة شهر من أي مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية وليس أسيوط فقط مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات لتلافي حدوث أي تجمعات أثناء الصرف.



بينما أشار أحمد السيد مدير عام فرع الهيئة القومية للبريد بأسيوط إلى جاهزية جميع فروع البريد المنتشرة على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والبالغ عددها 195 مكتب بريد لصرف المنحة مؤكدًا أن صرف هذه المنحة لعدد 4336 مستفيد لا يمثل عبء على مكاتب البريد حيث تم على مدار يومين ماضيين صرف 13 ألف و500 معاش من مكاتب البريد وذلك بفضل أعمال التطوير والبنية التحتية والتقنية التي تمت بمعظم المكاتب لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر للمواطنين ومن بينها ماكينات الصراف الآلي التي يبلغ عددها 22 ماكينة يتم تغذيتها بشكل دوري وخاصة خلال أيام الأجازات والعطلات لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة ومحافظ أسيوط.