إعدام ٣٠٠ شيشة بعد مصادرتها من المقاهى المخالفة بكوم حمادة

حملات مرورية مواجهة فيروس كورونا

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإعدام 300 شيشة كانت قد تم مصادرتها من المقاهي والكافيهات المخالفة خلال حملات المتابعة التى تم تنفيذها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ،بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام عدة حملات بشوارع وميادين دمنهور للتأكد من التزام المحال المعنية والمقاهي بالغلق وكذا التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأماكن المقررة وخاصة بوسائل الموصلات.

و أسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر عدم ارتداء كمامة ، و ٢ انذار بيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

