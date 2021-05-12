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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرنجة ب 35 جنيها .. تعرف على أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

الرنجة
الرنجة

قال محمد كمال ، مسئول إحدى المجمعات الاستهلاكية : إن الدولة تدعم المجمعات الاستهلاكية وتوفير كميات كبرى من السلع الغذائية من كافة السلع .


وأضاف   "   كمال   " ، خلال  تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن  أسعار الكعك والبسكويت تبدأ من 60 جنيه ، والغريبة من 75 جنيها بانخفاض عن السوق بنسبة 30% لافتا إلى وجود كافة متطلبات المواطنين فى كافة المجمعات الاستهلاكية خلال فترة عيد الفطر

وأشار إلى أن أسعار الرنجة تبدأ من 35 جنيها وهناك قسم أسماك طازجة بالكامل وخضروات مجمدة بتخفيضات من25 إلى 30 % 
 

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