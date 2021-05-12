الرنجة ب 35 جنيها .. تعرف على أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

قال محمد كمال ، مسئول إحدى المجمعات الاستهلاكية : إن الدولة تدعم المجمعات الاستهلاكية وتوفير كميات كبرى من السلع الغذائية من كافة السلع .



وأضاف " كمال " ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن أسعار الكعك والبسكويت تبدأ من 60 جنيه ، والغريبة من 75 جنيها بانخفاض عن السوق بنسبة 30% لافتا إلى وجود كافة متطلبات المواطنين فى كافة المجمعات الاستهلاكية خلال فترة عيد الفطر .

وأشار إلى أن أسعار الرنجة تبدأ من 35 جنيها وهناك قسم أسماك طازجة بالكامل وخضروات مجمدة بتخفيضات من25 إلى 30 %

