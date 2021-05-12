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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية:عيد الفطر يتطلب تطبيق إجراءات حازمة ومشددة لمنع انتشار كورونا

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن  عيد الفطر المبارك يتطلب تطبيق إجراءات حازمة ومشددة خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة وعلى رأسها قيام الأجهزة المعنية بالتنبيه لعملية التنقلات في أجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى بيان صحفى لها أن التنقلات تتطلب ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من البعد عن التكدس والزحام وارتداء الكمامات والحد من التزاور أو الزحام في الكافيهات، إلى جانب استخدام المطهرات والبعد عن العادات السيئة من السلام بالقبلات والأحضان.

وتابعت دكتورة عبلة الألفي أن المواطن عليه المسؤولية الأكبر فعلى المواطنين ضرورة اتخاذ كافة التدابير من ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي في المواصلات، وعدم الزحام حرصا على سلامتهم وصحتهم، مؤكدة على أن الجميع يتكاتف من أجل صحة وسلامة جموع المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لابد ان تقوم الأجهزة التنفيذية من المحليات بالمتابعة والرقابة على تطبيق هذه الضوابط مع الاستمرار فى تحصيل الغرامات على من يتجاهل ارتداء الكمامات فى المواصلات والأماكن العامة حتى لا يؤدى عدم تحصيلها الى اهمال واستهتار المواطن بالإجراءات الاحترازية.

كما نوهت بضرورة الإسراع بالتطعيم حتي نستطيع السيطرة على انتشار الفيروس حيث إن نسبة ممن تم تطعيمهم حتى الآن لا تتعدى ٢٪؜ من الشعب المصري وأنه لابد أن نصل إلى ٧٠٪؜ من البالغين حتى نطمئن للسيطرة على الوباء كما حدث في المملكة المتحدة.

عيد الفطر المبارك فيروس كورونا التكدس ارتداء الكمامات المطهرات

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