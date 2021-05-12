عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جامعة الغردقة قريبا..تقرير لوزير التعليم العالي عن تطور الجامعات الحكومية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول تطور منظومة الجامعات الحكومية وكلياتها، للعام الجامعي 2020/2021.

txt

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

txt

التعليم العالي: 36.4 مليار جنيه لتطوير 27 جامعة حكومية


وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الجامعات الحكومية القائمة حالياً بلغ 27 جامعة طبقًا للعام الجامعى 2020/2021، وتضم 442 كلية، و 24 معهد فنى تمريض، و 37 دراسات عليا.
وأوضح التقرير أن الجامعات الحكومية هى:

(جامعة القاهرة - جامعة الإسكندرية - جامعة عين شمس- جامعة أسيوط - جامعة طنطا - جامعة المنصورة - جامعة الزقازيق - جامعة حلوان - جامعة المنيا - جامعة المنوفية - جامعة قناة السويس - جامعة جنوب الوادي - جامعة بنى سويف - جامعة الفيوم -  جامعة بنها - جامعة كفرالشيخ - جامعة سوهاج - جامعة بورسعيد - جامعة دمنهور - جامعة أسوان – جامعة دمياط - جامعة السويس - جامعة مدينة السادات - جامعة العريش - جامعة الوادى الجديد - جامعة مطروح - جامعة الأقصر).
أوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيادة عدد الجامعات الحكومية في الفترة الأخيرة مثل (جامعة مطروح، جامعة الوادي الجديد)، وقريبًا جامعة الغردقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتي أصبحت ٤٤٢ كلية والمشروعات التنفيذية الكبرى التي يتم تنفيذها بالجامعات في مختلف ربوع مصر، والطفرة التي شهدتها المستشفيات الجامعية، تؤكد جميعها الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية في مصر للجامعات الحكومية لأنها تستوعب العدد الأكبر من طلاب الجامعات.

ويؤكد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيحرص خلال الفترة القادمة على إعلان أسماء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد المرخص للعمل لها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعتمد شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للالتحاق بالكيانات الوهمية غير المرخص لها من الوزارة وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الإعلان عن تلك القائمة على موقع الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لتمكين الطلاب من مراجعتها ومعرفتها للالتحاق بها.
 

التعليم العالي البحث العلمي الأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: مصر تعيش عصرا ذهبيا في عهد السيسي لهذه الأسباب

للمزارعين..11 فائدة للتحول للرى الحديث|انفوجراف

علي مبخوت يكشف سر التتويج بـ الدوري الإماراتي

تكبيرات العيد.. هذه أفضل صيغىة لها والوقت المحدد لترديدها

جيش الاحتلال يشن أكثر من 500 غارة جوية على غزة

وزير التموين :إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر في مواقع تسليم القمح

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

الأهلي وصن داونز.. بطل جنوب إفريقيا يفرض الطوارىء وقرار مفاجىء من موسيمانى

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

منظمة الصحة العالمية تعلن وجود متحور كورونا الهندي في 44 دولة

اتحاد الكرة: تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع استيراد المستعمل .. النصر تختبر أول انتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

شاهد .. تعديلات دودج تشارجر المشاركة في Fast and Furious 9

شاهد.. مزاد لوحات السيارات في مصر يطرح أرقاما مميزة

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ