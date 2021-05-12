جامعة الغردقة قريبا..تقرير لوزير التعليم العالي عن تطور الجامعات الحكومية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول تطور منظومة الجامعات الحكومية وكلياتها، للعام الجامعي 2020/2021.



وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الجامعات الحكومية القائمة حالياً بلغ 27 جامعة طبقًا للعام الجامعى 2020/2021، وتضم 442 كلية، و 24 معهد فنى تمريض، و 37 دراسات عليا.

وأوضح التقرير أن الجامعات الحكومية هى:

(جامعة القاهرة - جامعة الإسكندرية - جامعة عين شمس- جامعة أسيوط - جامعة طنطا - جامعة المنصورة - جامعة الزقازيق - جامعة حلوان - جامعة المنيا - جامعة المنوفية - جامعة قناة السويس - جامعة جنوب الوادي - جامعة بنى سويف - جامعة الفيوم - جامعة بنها - جامعة كفرالشيخ - جامعة سوهاج - جامعة بورسعيد - جامعة دمنهور - جامعة أسوان – جامعة دمياط - جامعة السويس - جامعة مدينة السادات - جامعة العريش - جامعة الوادى الجديد - جامعة مطروح - جامعة الأقصر).

أوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيادة عدد الجامعات الحكومية في الفترة الأخيرة مثل (جامعة مطروح، جامعة الوادي الجديد)، وقريبًا جامعة الغردقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتي أصبحت ٤٤٢ كلية والمشروعات التنفيذية الكبرى التي يتم تنفيذها بالجامعات في مختلف ربوع مصر، والطفرة التي شهدتها المستشفيات الجامعية، تؤكد جميعها الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية في مصر للجامعات الحكومية لأنها تستوعب العدد الأكبر من طلاب الجامعات.

ويؤكد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيحرص خلال الفترة القادمة على إعلان أسماء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد المرخص للعمل لها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعتمد شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للالتحاق بالكيانات الوهمية غير المرخص لها من الوزارة وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الإعلان عن تلك القائمة على موقع الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لتمكين الطلاب من مراجعتها ومعرفتها للالتحاق بها.

