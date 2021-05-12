تعدي على حرم السكة الحديد.. إيقاف أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وقاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان حملة فورية لمنع التعدي بالبناء المخالف لمنطقة الناصرية برفقته عصام عبدالمنعم سكرتير الحى ورئيس وحدة الازالة، وممثلي الإدارات المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة أعمال مخالفة بالدور الرابع عبارة عن سقف وحوائط بمنطقة الناصرية القديمة أمام المعهد الديني، كما تم إزالة اسوار مباني بالطوب الابيض بالهوارية قبلي السكة الحديد، وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالهوارية.

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كما تم الدفع بحملة مكبرة لمنع التعدي بالبناء المخالف بقرية ابو مسعود في وجود المتابعة الميدانية ورئيس وحدة الازالة الإدارات المعنية، وأسفرت عن فك شده خشبية لدور أرضى بقرية أبو مسعود إحدى قرى مريوط.



وحظر بهجت المواطنين ومقاولي البناء والهدم من القيام بأي أعمال مخالفة وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

