ناقد عن ظهور أحمد حلمي بـ الاختيار 2: أفضل مشاهد مسلسلات رمضان

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بمشهد الفنان أحمد حلمي بمسلسل الإختيار 2 الذي عرض أمس في الحلقة 29.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" أفضل مشاهد مسلسلات رمضان 2021، أحمد حلمي في مشهد واحد فقط في الحلقة 29 من "الإختيار 2" يؤديه ببراعة أمام كريم عبد العزيز، كان يمكن أن يكون مشهدا ميلودراميا صاخبا، فنحن أمام أب مكلوم في ابنته، التي قتلها الإرهابيون، ولكن أداء كريم وحلمي يعتمد بالأساس على المشاعر الداخلية، وتعبيرات الوجه والعينين، هذا الحزن النبيل، وهذه العبارات التي تتعثر على الشفاه، أكثر بلاغة من أي صراخ.

وتابع:" هيئة الأب المضطربة تقول كل شيء، وصورة الطفلة تنوب عنها حضورا وتأثيرا، أما المخرج بيتر ميمي فلا يستعرض بالكاميرا، وإنما يقدم انتقالات سلسة بين الأب والضابط، أو يجمعهما في لقطة واحدة عند الضرورة، لا يوجد أبدا ما هو أقوى من مشهد درامي كتب ونفذ بشكل جيد.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، بحزن شديد من علي شقيق الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) بسبب فقدانه صديقه الضابط عمر القاضي، واكتشافه إنه كان يتكفل بثلاثة ايتام في دار، ويخبر زكريا إنه سوف يتكفل بايتام آخرون من هذا الدار، في الوقت الذي تدخل فيه ابنة زكريا وتطلب تذاكر حضور مباراة كأس الامم الافريقية.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2 ظهور خاص للفنان احمد حلمي، الذي يظهر بدور مواطن يدعى محمد، فقد ابنته في انفجار عبوة ناسفة، ويستدعيه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) في مبنى الامن الوطني، ويعزيه.

ويستجوب الامن الوطني احد العناصر الارهابية، الذي يقوم بتخزين كمية كبيرة من لعب الاطفال والطائرات ريموت كنترول وتفكيكها وتعديلها الكترونيا، ما يثير شكل رجال الأمن، ويستجوبونه حتى يعلمون منه خطتهم الممنهجة القادمة.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، ظهور خاص للفنان احمد عز، بشخصية (سيف) ضابط المخابرات العامة المصرية، الذي يذهب له الضابط زكريا يونس، ويخبره بانه ضبط عنصر يقوم بتعديل طائرات ريموت كنترول، لكي تحمل عبوات ناسفة باوزان ثقيلة، ويطلب دعم المخابرات، في تحديد العناصر الخارجية الداعمة لهذه العناصر قبل بداية كأس الامم الافريقية في مصر.

وتبدأ العناصر الارهابية بالتحرك لحضور افتتاح بطولة كاس الامم الافريقية، ومحاولة استهداف الرئيس السيسي من خلال عبوة ناسفة تحملها طائرة بالريموت كنترول، يتم تفجيرها بمجرد ظهور الرئيس من خلال الاتصال على رقم العبوة بعد اقترابها من الرئيس.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، ظهور للفنانين اشرف زكي ومحمد رجب، الذان يظهران بدور ضابطان مخابرات مصريان، يحاولان مع الضابط سيف (احمد عز) احباط عملية استهداف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية، في الوقت الذي يتم فيه رصد المعرف الذي سيقوم بتفجير العبوة.

وتتحرك قوة من الامن لرصد العنصر الارهابي، وتتضبطه داخل شقته بالفعل، ويقومون باستجوابه للقبض على باقي العناصر المكلفة بالعملية، ويتحرك الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) والضابط زكريا يونس، إلى الاستاد لضبط العنصر من وسط آلاف الجماهير الحاضرين، وينجحان بالفعل في ضبطه بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل الاستاد، ويتم ايضا ضبط العنصر الثالث المكلف بتحريك الطائرة خارج الاستاد، ويتم احباط محاولة اغتيال السيسي، في افتتاح كاس الامم الافريقية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتداد للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث ألقى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الإرهاب.