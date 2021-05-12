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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات أساسية يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

 

5 ميزات يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. تعرف عليها
 

يعد آخر موعد لقبول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp، هو يوم 15 مايو المقبل، والتي في حال عدم الموافقة عليها، قد يفقد المستخدمون الرافضون لتلك الشروط بعضا من الميزات المهمة والأساسية لخدمة التراسل.

 

تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات هواتف أوبو Reno6
 

أشارت بعض التسريبات إلى أنه من المتوقع أن تعلن شركة أوبو OPPO، عن أحدث إصداراتها من سلسلة رينو خلال الشهر الجاري، بينما لا يوجد تأكيد رسمي من الشركة الصينية حتي الآن، إلا أن بعض التقارير أفادت بأن هواتف Reno6 ستنطلق في الصين يوم 22 مايو الحالي.

 

فيسبوك ماسنجر يحصل على ميزات جديدة بعد وصوله لـ 5 مليارات عملية تنزيل
 

أطلق تطبيق التراسل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، الذي تجاوز 5 مليارات عملية تنزيل على متجر جوجل بلاي Google Play، مجموعة جديدة رائعة من التحديثات والميزات والتي سو تساعد مستخدميه على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل والبقاء على اتصال مع أحبائهم خلال فترة الوباء العصيبة.

 

يوتيوب يضيف طريقة جديدة لتحقيق الأرباح ولكن بشروط
 

تعتزم منصة يوتيوب YouTube، دفع 100 مليون دولار لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون ميزة يوتيوب Shorts، التي يتم إنشاؤها على مدار العام المقبل كمنافس لمقاطع الفيديوهات القصيرة تيك توك .TikTok

 

بتصميم مميز و سعر منخفض.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A
 

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة (C) منخفضة التكلفة، حيث قدمت العلامة التجارية الصينية خلال العام الجاري هاتفان هما C20 و C21، لتتبعهم اليوم بالإعلان عن هاتف جديد تحت اسم Realme C20A.

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أخبار التكنولوجيا.. 5 ميزات أساسية يفقدها حسابك على واتساب بعد 15 مايو.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها Realme C20A

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