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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يترأس حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم برئاسة  حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.

وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق صالة جيم، ومعرض سيارات بمنطقة باغوص، لمخالفتهما مواعيد الغلق المقررة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارتين متنقلتين تقدمان المشروبات بمنطقة كورنيش باغوص،  وغلق وتشميع مقهيين لتقديم الشيشة بالمخالفة بقرية سنوفر.

كما وجه المحافظ بإزالة مبنى مخالف بقرية سنوفر، تم رصده خلال الجولة، مشدداً على الإزالة الفورية للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.

وفي ذات السياق، كشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن ترؤس المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لحملة ليلية مكبرة من الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والورش والمحال التجارية، أسفرت عن توقيع ٤٧ غرامة على المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وإزالة ١٤ حالة إشغال متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٥ محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.

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