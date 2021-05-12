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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تسجيل المواطنين للحصول على لقاح "كورونا"

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطعيم المواطنين ضمن مبادرة المحافظة للتسهيل على المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتطعيمهم، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك بمركز شباب الشروق بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة.

 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال تفقده لأعمال المبادرة بمركز شباب شروق، أعرب عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وقال محافظ الفيوم إن مبادرة المحافظة للتسهيل على المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتطعيمهم، تشمل ١١٥ مركز شباب ومدرسة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التيسير على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا، لافتاً إلى حرص المحافظة أيضاً على التأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لتلقي جرعتي اللقاح الأولى والثانية، وأماكن مجهزة لحفظ الطعوم، مناشداً جميع المواطنين سرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 

فيما أشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى تجهيز 10 مراكز طبية ثابتة بالمحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى فريقين متحركين، لافتاً إلى أن كل فريق مكون من 2 مُدخل بيانات، وممرضتين، ومراقب تطعيمات.

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وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين، وجه المحافظ، رئيس حي غرب، بسرعة رفع تراكمات القمامة بجوار مركز شباب شروق خلف المنطقة الصناعية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع القمامة والإشغالات أولاً بأول.

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محافظ الفيوم اخبار الفيوم اخبار المحافظات فيروس كورونا لقاح كورونا

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