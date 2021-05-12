محافظ الفيوم يتفقد أعمال تسجيل المواطنين للحصول على لقاح "كورونا"

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تسجيل المواطنين للحصول على لقاح "كورونا"
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطعيم المواطنين ضمن مبادرة المحافظة للتسهيل على المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتطعيمهم، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك بمركز شباب الشروق بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال تفقده لأعمال المبادرة بمركز شباب شروق، أعرب عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.
وقال محافظ الفيوم إن مبادرة المحافظة للتسهيل على المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتطعيمهم، تشمل ١١٥ مركز شباب ومدرسة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التيسير على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا، لافتاً إلى حرص المحافظة أيضاً على التأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لتلقي جرعتي اللقاح الأولى والثانية، وأماكن مجهزة لحفظ الطعوم، مناشداً جميع المواطنين سرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
فيما أشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى تجهيز 10 مراكز طبية ثابتة بالمحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى فريقين متحركين، لافتاً إلى أن كل فريق مكون من 2 مُدخل بيانات، وممرضتين، ومراقب تطعيمات.
وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين، وجه المحافظ، رئيس حي غرب، بسرعة رفع تراكمات القمامة بجوار مركز شباب شروق خلف المنطقة الصناعية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع القمامة والإشغالات أولاً بأول.