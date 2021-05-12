تجهيز وتعقيم 1900 مسجد بأسوان لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

استعدت محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز مديرية الأوقاف بالمحافظة للمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد بـ 1900 مسجد التي يقام بها صلاة الجمعة ، مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامات الواقية ، بالإضافة إلى غلق الساحات المفتوحة والمقابر وأماكن الترفيه للحد من التجمعات والتزاحم .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع أقسام الشرطة وإدارات مديرية الأمن للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة إنتشار فيرس كورونا .

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وفى السياق ذاته استكملت الأجهزة التنفيذية والأمنية جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهي والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتريات والمطاعم بقرار الغلق فى التاسعة مساءاً حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والذى سيستمر حتى 21 مايو الجاري ، كما تستهدف الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيروس .

وقد تم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة والتي شملت غلق 10 منشآت ما بين صالات جيم ومحلات محمول وحلاقة ومنظفات ومكوجى ، بالإضافة إلى معرض للسيارات ، بجانب تحرير 134 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات .

وفى نفس الوقت واصلت فرق الرش والتطهير أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 210 موقع ، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية .

وقد أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الإجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة.

وشدد اللواء أشرف عطية علي غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهي خلال أيام العيد ، بجانب منع التجمعات لأداء صلاة العيد بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر ، وأيضاً سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية ، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.