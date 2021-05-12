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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مخالفى الإجراءات الإحترازية..

بعد ضبط 15 ألف شخص.. احذر من غرامة عدم ارتداء الكمامة

50 جنيه غرامة عقوبة
50 جنيه غرامة عقوبة عدم ارتداء الكمامة

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تحدث تجمعات عائلية ، أو ما شابه احتفالا بقدوم العيد، غير مبالين بتطبيق الاجراءات الإحترازية ، التى نادت بها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عدم التزام المواطنين بتحقيق التباعد الإجتماعي.

ورغم تزايد عدد إصابات فيروس كورونا ، وضغط أعضاء مجلس النواب ، على المواطنين بضروة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، و كذا وعود الحكومة لهم ، لضمان تحقيق سلامة المواطنين في المقام الأول ، إلا أن الإهمال ما زال قائما من قبل أعداد غفيرة منهم .

ومراعاة لذلك ، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15942) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15891) شخصا ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (2320) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (352) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (3674) أرجيلة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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وفى سياق متصل ، اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا ،لاسيما  فى ظل ما كان يتردد مؤخرا بشأن احتمالية فرض حظر التجوال مرة أخرى، والذى كانت قد شهدته مصر خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا فى شهر مارس من عام 2020 .

وكانت قد أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ، اجتماعاتها بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عدد من القرارات والتي تم تطبيقها الخميس الماضي ، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021.

وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .

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