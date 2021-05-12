خلال إجازة عيد الفطر المبارك
استمرار عمل مراكز التطعيم ضد كورونا وفرق متحركة بمراكز الشباب في الفيوم
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خطة مديرية الصحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
قال الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة، انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدى الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.
وأشار وكيل وزارة الصحة، الى استمرار أعمال التطعيم بلقاح كورونا لعمال النظافة وجميع مرضى الكلى، وكافة الفئات المستهدفة، من خلال الحملات الميدانية، فضلاً عن استمرار مراكز التطعيم بلقاح كورونا وعددها 12 مركزاً فى العمل طوال فترة العيد، إلى جانب توجيه فرق متحركة للتطعيم بمراكز الشباب ضمن مبادرة المحافظة.
ووجه المحافظ بتوزيع أسطوانات الاكسجين لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومراجعة توزيع الأسطوانات المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها للمرضى بمنازلهم، مشدداً على وضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
كما راجع المحافظ، مع مدير الإسعاف، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية، فيما استعرض مسئولو التموين خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.