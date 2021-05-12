استمرار عمل مراكز التطعيم ضد كورونا وفرق متحركة بمراكز الشباب في الفيوم

خلال إجازة عيد الفطر المبارك

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خطة مديرية الصحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

قال الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة، انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدى الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، الى استمرار أعمال التطعيم بلقاح كورونا لعمال النظافة وجميع مرضى الكلى، وكافة الفئات المستهدفة، من خلال الحملات الميدانية، فضلاً عن استمرار مراكز التطعيم بلقاح كورونا وعددها 12 مركزاً فى العمل طوال فترة العيد، إلى جانب توجيه فرق متحركة للتطعيم بمراكز الشباب ضمن مبادرة المحافظة.

ووجه المحافظ بتوزيع أسطوانات الاكسجين لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومراجعة توزيع الأسطوانات المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها للمرضى بمنازلهم، مشدداً على وضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كما راجع المحافظ، مع مدير الإسعاف، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية، فيما استعرض مسئولو التموين خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.

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