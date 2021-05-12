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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يستبعد رئيس الوحدة المحلية لهوارة لتقصيره في أداء مهام العمل

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به، ووجود عدد من المخالفات الجسيمة بنطاق قرى الوحدة المحلية.

 

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم ، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.

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أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري. 
 

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