محافظ الفيوم يستبعد رئيس الوحدة المحلية لهوارة لتقصيره في أداء مهام العمل

محافظ الفيوم يستبعد رئيس الوحدة المحلية لهوارة لتقصيره في أداء مهام العمل
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، لتقصيره في آداء مهام العمل المنوطة به، ووجود عدد من المخالفات الجسيمة بنطاق قرى الوحدة المحلية.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم ، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق المدينة الصناعية، وباغوص، وشارعي دار الرماد، وأحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، والطريق الدائري.