عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

lexus lf suv

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

لكزس lexus lf suv
لكزس lexus lf suv

تعمل حاليا شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية واحد ازرع شركة تويوتا على تطوير سيارة جديدة اس يو في و هي لكزس lexus lf suv و ستكون سيارة رائدة جديدة في تشكيلتها والتي ستحمل اسم LF، والتي ستستمد تصميمها من LF-1 Limitless الاختبارية والتي تم الكشف عنها في 2018.

من المتوقع ان لكزس lexus lf suv ستستخدم محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4000 سي سي بقوة 660 حصان أو محرك هجين V6 سعة 3500 سي سي بقوة 354 حصان، وستبنى على منصة TNGA-L مثل LS أكبر سيدان للصانع الياباني.

تأتي السيارة لكزس lexus lf suv بتصميم أكثر بساطة من السيارة الاختبارية، لكنها ستكون مختلفة تماماً عن الاس يو في الرائدة التي تقدمها الشركة حالياً وهي LX، حيث تأتي بارتفاع أقل، ومن المرجح أن تحصل على أداء أفضل، كما أنها ستكون مثالية على الطرق الوعرة.

لكزس lexus lf suv متأثرة بطرازات لكزس الأخرى مثل RX بشبكها العمودي الضخم والمصابيح الأمامية الحادة، كما ستحصل على جنوط كبيرة تُشبه المستخدمة في أودي Q8، كما ستحصل على مظهر رياضي شبيه بسيارات الكوبيه، مع مقابض تقليدية عكس السيارة الاختبارية.

 ستتوفر لكزس lexus lf suv بصفين وثلاثة صفوف من المقاعد، وستأتي المقصورة بأحدث التقنيات ومواد لكزس الفخمة، وبالإضافة إلى LF-Z الاختبارية الكهربائية، فيبدو أن لكزس تمتلك سيارات اس يو في مستقبلية مميزة.

سيارات lexus لكزس Limitless

موضوعات متعلقة

أكثر 5 سيارات SUV مبيعا في مصر خلال 2021 .. صور

شاهد .. لصوص يسرقون سيارات بقيمة 4 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد استهداف قادة بحماس.. إعلان مهم من نتنياهو بشأن التصعيد مع غزة

الانتهاء من إعادة تركيب المقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد تراجع مستواه .. رضا عبدالعال يرفض ضم الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو

سيدة تعثر على ثقب في فم رضيعها.. شاهد

يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بشأن السوبر الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

الأهلي وصن داونز.. بطل جنوب إفريقيا يفرض الطوارىء وقرار مفاجىء من موسيمانى

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

منظمة الصحة العالمية تعلن وجود متحور كورونا الهندي في 44 دولة

اتحاد الكرة: تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع استيراد المستعمل .. النصر تختبر أول انتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

شاهد .. تعديلات دودج تشارجر المشاركة في Fast and Furious 9

شاهد.. مزاد لوحات السيارات في مصر يطرح أرقاما مميزة

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ