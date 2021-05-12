كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

lexus lf suv

تعمل حاليا شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية واحد ازرع شركة تويوتا على تطوير سيارة جديدة اس يو في و هي لكزس lexus lf suv و ستكون سيارة رائدة جديدة في تشكيلتها والتي ستحمل اسم LF، والتي ستستمد تصميمها من LF-1 Limitless الاختبارية والتي تم الكشف عنها في 2018.

من المتوقع ان لكزس lexus lf suv ستستخدم محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4000 سي سي بقوة 660 حصان أو محرك هجين V6 سعة 3500 سي سي بقوة 354 حصان، وستبنى على منصة TNGA-L مثل LS أكبر سيدان للصانع الياباني.

تأتي السيارة لكزس lexus lf suv بتصميم أكثر بساطة من السيارة الاختبارية، لكنها ستكون مختلفة تماماً عن الاس يو في الرائدة التي تقدمها الشركة حالياً وهي LX، حيث تأتي بارتفاع أقل، ومن المرجح أن تحصل على أداء أفضل، كما أنها ستكون مثالية على الطرق الوعرة.

لكزس lexus lf suv متأثرة بطرازات لكزس الأخرى مثل RX بشبكها العمودي الضخم والمصابيح الأمامية الحادة، كما ستحصل على جنوط كبيرة تُشبه المستخدمة في أودي Q8، كما ستحصل على مظهر رياضي شبيه بسيارات الكوبيه، مع مقابض تقليدية عكس السيارة الاختبارية.

ستتوفر لكزس lexus lf suv بصفين وثلاثة صفوف من المقاعد، وستأتي المقصورة بأحدث التقنيات ومواد لكزس الفخمة، وبالإضافة إلى LF-Z الاختبارية الكهربائية، فيبدو أن لكزس تمتلك سيارات اس يو في مستقبلية مميزة.