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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الفطر..ومخزون كافِ من الأكسجين والدم

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان، رفعت درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.


وأشار محافظ قنا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وأكياس الدم و كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات الحكومية خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

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و أضاف الداود أنه تم تنظيم عمل الأطقم الطبية و التمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضي على الوجه الأكمل.
و أشاد محافظ قنا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء جائحة كرونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

و أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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