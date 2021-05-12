استقلال الصحافة تهنئ الصحفيين بحلول عيد الفطر

تتقدم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى جميع الصحفيين المصريين، والعرب، وإلى الأمة العربية والإسلامية، بأخلص التهانى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن عيد الفطر يأتى هذا العام، والألم يعتصر القلوب، بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها فلسطين، والتى سببتها ممارسات الكيان الصهيونى الوحشية، بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يناضل، ويدافع، عن حقوقه المشروعة، فى العيش على أرضه، وإعلان دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ويدفع من دم، وأرواح أبنائه، الذين يرتقون شهداء، ثمنا لذلك.

أكد "العدل" أن عمليات تهجير الفلسطينيين، التى يقوم بها الكيان الصهيونى المتغطرس، فى حاجة إلى دعم عربى ودولى، لوقف البلطجة الصهيونية، التى تتنافى مع القانون والشرعية، الدوليين، داعيا وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والعربية، على اختلاف وسائلها، للتكاتف مع الشعب الفلسطينى الباسل، وذلك بفضح ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى، بحق الشعب العربى الفلسطينى، وتسليط الضوء على هبة، وانتفاضة الشعب الفلسطينى، وملحمة البطولة التى يقدمها، دفاعا عن حقه المشروع.

كما وناشد "العدل" المنظمات الحقوقية، والعربية، لرصد، وتسجيل، جرائم الكيان الصهيونى، بحق الفلسطينيين، ورفع دعاوى قضائية، أمام الجنائية الدولية.