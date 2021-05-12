سيدة تعثر على ثقب في فم رضيعها.. شاهد

عثرت سيدة، تبلغ من العمر 24 عاما، على ثقب في فم رضيعها البالغ من العمر 10 أشهر، أثناء تغيير حفاضاته؛ فشعرت بالذعر الشديد واتصلت بالإسعاف على الفور.

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة عثرت على فجوة حمراء في فم ابنها وقررت أن تمد يدها في فم الرضيع لاستكشافها إلا أن الطفل بكى بشدة حينما اقتربت منها.

اتصلت الشابة بوالدتها على الفور وشرحت لها الموقف، فأمرتها والدتها على الفور بالاتصال بالإسعاف ومحاولة الوصول إلى أقرب مستشفى سريعا وذلك بعد أن بدأت صرخات الرضيع تزداد ألما.

وصلت السيدة إلى المستشفى بعد مكالمتها لوالدتها بدقائق، وعرضت الطفل على الممرضات فقاموا سريعا بفحصه وإدخاله إلى الطبيب الموجود بالمستشفى.

فحص الطبيب فم الرضيع وتأكد أنه ما به هو لاصقة حمراء من تلك المستخدمة في أعياد الميلاد والاحتفالات، وليست ثقبا على الإطلاق ولكنها مجرد لاصقة علقت بحلق الصبي.

جدير بالذكر أن السيدة حذرت الآباء والأمهات من ترك الأطفال خاصة لو بعمر صغير مثل رضيعها في الأرض يعبثون بالأشياء التي تتساقط، خشية الوقوع في موقف مشابه.

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