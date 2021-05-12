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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بشأن السوبر الأوروبي

يوفنتوس - ريال مدريد
يوفنتوس - ريال مدريد - برشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم، الأربعاء عن بدء إجراءات تأديبية ضد كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء ذلك نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع دوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال.

وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الجمعة ضد الأندية الثلاثة المتمردة، عين "يويفا" "مفتشين أخلاقيين وتأديبيين" لتولي هذا التحقيق.

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وشهدت الفترة الماضية ، حالة من الجدل في الكرة الأوروبية، بعدما أعلن 12 ناديًا في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، تأسيس بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم، بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

 

وسقطت خطط إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" في أزمة كبيرة بعدما أعلن كبار أوروبا انسحابهم من البطولة المثيرة للجدل.

 

وانسحب كل من ميلان، لإنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، وسداسي الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وآرسنال، وتشيلسي.

ويتبقى فقط  ثنائي إسبانيا "ريال مدريد وبرشلونة " ويوفنتوس من إيطاليا.

يويفا السوبر الأوروبي ريال مدريد برشلونة يوفنتوس دوري ابطال أوروبا

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