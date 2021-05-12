بعد تراجع مستواه .. رضا عبدالعال يرفض ضم الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو

طالب رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق ، شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، بعدم ضم محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلى إلى قائمة منتخب مصر المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة .





وقال رضا عبدالعال ، فى تصريحات إذاعية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور :" أرفض ضم محمد الشناوى فى اوليمبياد طوكيو ، بعد كورونا مبقاش الشناوى اللى كان الأول " .





وأضاف : "كده كده هنخسر البطولة وهنخرج يبقى محمد صبحى حارس الاتحاد السكندري يلعب وأتوقع شوقى غريب يضم أحمد حجازى مع ان الونش أفضل".

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب موعد ارسال قائمة لاعبي أوليمبي الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يرسل الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم ٣٠ يونيو المقبل من أجل المشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.



أما المنتخب السعودي فسيواجه كل من البرازيل وألمانيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الأولى أصحاب الأرض "مضيف البطولة" منتخب اليابان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا.

فيما جاء في المجموعة الثانية نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا ، وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات.