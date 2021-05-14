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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. غرائب.. كيف يحتفل العالم بعيد الفطر؟

صدى البلد

تختلف العادات والتقاليد لاستقبال عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء الدول العربية لكنها تتحد حول نشر البهجة والسعادة فى الأطفال وشباب وكبار السن.

يخرج المواطنون إلى الحدائق والمتنزهات في النهار عقب الانتهاء من صلاة العيد برفقة أبنائهم، و من ثم تبدأ الزيارات العائلية و من أبرز سمات العيد شراء ملابس جديدة و تناول الكعك المسكر في ذلك اليوم و الخروج في الأماكن المفتوحة لقضاء اليوم .

تعد مظاهر الاحتفال بالعيد في الهند مختلفة إلى حد ما، فإن النساء تقوم برسم الحناء على أيديهن إحتفالا بقوم العيد، و تعتبر رسم الحناء من أبرز أشكال الإحتفال بالعيد .

ولمزيد من التفاصيل حول كيف يحتفل العالم بعيد الفطر؟ شاهد الفيديو جراف التالى.
 

الحدائق والمتنزهات الهند عيد الفطر غرائب العادات والتقاليد

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