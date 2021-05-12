عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزارة الثقافة تحتفل بعيد الفطر على اليوتيوب

احتفالات الثقافة
احتفالات الثقافة بعيد الفطر

احتفالا بعيد الفطر المبارك، وحرصا علي التواصل الدائم مع الجمهور تبث وزارة الثقافة عبر قناتها علي اليوتيوب سلسلة احتفالات ثقافية وفنية ، تستمر علي مدار 6 أيام متصلة ، وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذوق الفني، حيث تبدأ في العاشرة مساء الأربعاء 12 مايو باحتفالية فنية تحمل عنوان ليلة العيد.

 

ويشارك في الاحتفالية خمسة من نجوم الطرب المصري هم أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم . 


وفي أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو يعرض فى السادسة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل حسين رياض يليه فى السابعة مساء مسرحية الاطفال الاراجوز وفى العاشرة مساء يبث حفل للمفربية جنات . 


وتتواصل العروض في ثانى أيام عيد الفطر الجمعة 14 مايو ، حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان كمال يس يليه فى السابعة مساء حفل للنجم مدحت صالح ، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية عفريت لكل مواطن تاليف لينين الرملى اخراج محمد ابو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى ، عبلة كامل ، حسن حسين ، ثريا حلمى . 


أما ثالث أيام عيد الفطر السبت 15 مايو يبث فى التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار  ، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار ، انغام احمد رزق ، سامى مغاورى .


ويستمر البث الأحد 16 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان عزت العلايلى ، وفى التاسعة مساء حفل لأمير الغناء العربى هانى شاكر ، تعقبه مسرحية السبنسة تأليف سعد الدين وهبه وإخراج سعد أردش وبطولة سميحة ايوب ، فردوس حسن ، احمد الجزايرلى . 


أما الإثنين 17 مايو فيذاع فى التاسعة مساء حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ، ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبد الدايم ، يعقبه فى العاشرة مساء إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى والتى استضافت النجم عادل امام .

عيد الفطر احتفالات الثقافة بعيد الفطر وزارة الثقافة حفلات فنية فعاليات متنوعة

ترشيحاتنا

بعد استهداف قادة بحماس.. إعلان مهم من نتنياهو بشأن التصعيد مع غزة

الانتهاء من إعادة تركيب المقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

بعد تراجع مستواه .. رضا عبدالعال يرفض ضم الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو

سيدة تعثر على ثقب في فم رضيعها.. شاهد

يويفا يفتح تحقيقا تأديبيا ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بشأن السوبر الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

خاص ..استقرار حالة إيهاب جلال الصحية ويقترب من قيادة الإسماعيلى

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

الأهلي وصن داونز.. بطل جنوب إفريقيا يفرض الطوارىء وقرار مفاجىء من موسيمانى

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

اتحاد الكرة: تظلم الزمالك على إيقاف شيكابالا مرفوض لهذه الأسباب

منظمة الصحة العالمية تعلن وجود متحور كورونا الهندي في 44 دولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع استيراد المستعمل .. النصر تختبر أول انتاج للسيارة الكهربائية e70 | صور

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

شاهد .. تعديلات دودج تشارجر المشاركة في Fast and Furious 9

شاهد.. مزاد لوحات السيارات في مصر يطرح أرقاما مميزة

فيديو

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الكعك بين الفراعنة والفاطميين

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ