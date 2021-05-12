وزارة الثقافة تحتفل بعيد الفطر على اليوتيوب

احتفالا بعيد الفطر المبارك، وحرصا علي التواصل الدائم مع الجمهور تبث وزارة الثقافة عبر قناتها علي اليوتيوب سلسلة احتفالات ثقافية وفنية ، تستمر علي مدار 6 أيام متصلة ، وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذوق الفني، حيث تبدأ في العاشرة مساء الأربعاء 12 مايو باحتفالية فنية تحمل عنوان ليلة العيد.

ويشارك في الاحتفالية خمسة من نجوم الطرب المصري هم أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم .



وفي أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو يعرض فى السادسة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل حسين رياض يليه فى السابعة مساء مسرحية الاطفال الاراجوز وفى العاشرة مساء يبث حفل للمفربية جنات .



وتتواصل العروض في ثانى أيام عيد الفطر الجمعة 14 مايو ، حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان كمال يس يليه فى السابعة مساء حفل للنجم مدحت صالح ، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية عفريت لكل مواطن تاليف لينين الرملى اخراج محمد ابو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى ، عبلة كامل ، حسن حسين ، ثريا حلمى .



أما ثالث أيام عيد الفطر السبت 15 مايو يبث فى التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار ، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار ، انغام احمد رزق ، سامى مغاورى .



ويستمر البث الأحد 16 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان عزت العلايلى ، وفى التاسعة مساء حفل لأمير الغناء العربى هانى شاكر ، تعقبه مسرحية السبنسة تأليف سعد الدين وهبه وإخراج سعد أردش وبطولة سميحة ايوب ، فردوس حسن ، احمد الجزايرلى .



أما الإثنين 17 مايو فيذاع فى التاسعة مساء حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ، ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبد الدايم ، يعقبه فى العاشرة مساء إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى والتى استضافت النجم عادل امام .