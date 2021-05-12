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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل ساعات من عيد الفطر.. تعرف على أسعار كعك وبسكوت عيد الفطر| تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور مدحت الفيومي رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، إن أسعار حلويات عيد الفطر” كعك، وبسكويت، وبيتي فور، وغريبة” تشهد ارتفاعا يتراوح ما بين 5-10% مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجع الفيومى  ذلك إلى زيادة تكلفة الخامات بنسبة تتراوح ما بين 35-40%، حيث ارتفعت أسعار ” الدقيق، والسكر، والسمن البلدي، والسمن النباتي”.

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وأكد الفيومي  فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أنه رغم الارتفاع في تكلفة الإنتاج إلا أن المحلات حاولت امتصاص جزء كبير منه، خاصة وأن المستهلك لن يتقبل او يقبل على الشراء في حالة كانت الأسعار متزايدة، ورغبة من المحلات في كسر حالة الركود التي تعاني منها.

وأضاف أن هناك حالة من الحراك في السوق الأيام الماضية مقارنة بما حدث العام الماضي والذي شهد ركود حاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتحديد مواعيد المحال.

وعن الأسعار  ذكر الفيومي أنها تتراوح في المحلات ما بين 55-100 جنيه لكيلو الكعك ” سادة، وملبن”، وما بين 80-160 جنيه لكيلو الكعك” البندق، لوز، عين جمل، عجمية”، ويتراوح سعر البسكويت بين 60-95 جنيه، والبيتي فور ” سادة ومكسرات” بين 60-120 جنيه، والغريبة ” سادة ومكسرات”بين 60-150 جنيه، والمحوجة 80 جنيه، والسابلية 85 جنيه، المينين السادة 60 جنيه

أسعار حلويات عيد الفطر كعك عيد الفطر سعر البسكويت الغريبة

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